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        Haberler Yaşam Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı

        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı

        Iğdır'da ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii) kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:55
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        Ak sırtlı kuyrukkakan, kamerada
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        Iğdır, uygun coğrafi ve iklim koşullarıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Kentte 350 civarında kuş türünün yaşadığı biliniyor.

        Bölgede yaşayan kuş türlerini görüntüleyen AA ekibinin yakınına konan ak sırtlı kuyrukkakan, kameraya yansıdı.

        Görüntülerde, kuşun kendini temizlediği ve etrafı izlediği anlar yer alıyor.

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        #ak sırtlı kuyrukkakan
        #Iğdır
        #haberler
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