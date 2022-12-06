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Iğdır'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da arazi meselesi nedeniyle husumet yaşayan akraba iki ailenin tartışması kanlı bitti. Amca çocuklarının pompalı tüfekli saldırısına uğrayan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Iğdır'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Iğdır'da eski bir husumet yüzünden amca çocukları tarafından silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Olay, Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan akraba iki aile arasında geçen yıl arazi yüzünden yaşanan husumet nedeniyle dün amca çocukları arasında tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Deniz Vural ile kardeşi Adem Vural, kuzenleri Erdal V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erdal V. olay yerinden kaçarken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı.

Deniz Vural (26)
Deniz Vural (26)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden Deniz Vural (26) hayatını kaybetti, Adem Vural tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, akraba iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlı Erdal V'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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