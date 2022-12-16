4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Iğdır'da akşam saatlerinde merkez Rıza Yalçın Caddesi üzerinde Azerbaycanlı Sabina Sadıkova (22) henüz bilinmeyen nedenle caddedeki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine düştü. Genç kadının düştüğünü gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabina Sadıkova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki vatandaşlar kadının yaşadığı yerde bağrışlar sonrasında düştüğünü iddia etti. Kadının önceki evliliğinden bir oğlu olduğu öğrenildi.