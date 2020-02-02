AA

Iğdır'da göç etmeyen leylekler kar altında kaldı



Iğdır'da etkili olan kar yağışının ardından yuvaları beyaz örtü ile kaplanan leylekler ilginç görüntü oluşturdu.

Aras Nehri ve Bulakbaşı sulak alanlarında beslenen leyleklerin bir bölümü kış aylarında da kenti terk etmedi.

Ansızın bastıran kar yağışı nedeniyle yuvalarından ayrılamayan leylekler, yağışın dinmesini bekledi.

Vatandaşlardan Mehmet Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah kalktığımızda kentin kar altında kaldığını gördük. Iğdır'ın simgesi olan leylekler de kar altında kaldı. Yağan kar onları da etkiledi." dedi.

Muhittin Akkuş da Iğdır'da bu yıl kış mevsiminin çok soğuk geçmediğini, yakında havanın ısınacağını tahmin ettiklerini belirterek, kar yağışının leyleklere zarar vereceğini düşünmediğini dile getirdi.