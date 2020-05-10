Iğdır'da karantina süreçleri sona eren 169 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı

Husumetli olduğu kişiyi darp eden 8 kişi yakalandı - ELAZIĞ

AA

Karantina sürecini Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu'nda geçiren 169 kişi 14 günlük süreci tamamladı. Ardından Kafkas halk müzikleri ekibinin seslendirdiği müzikler eşliğinde yurttan ayrılıp memleketlerine uğurlanan Türk vatandaşlarına görevlilerce gül ve fidan verildi.

Vali Yardımcısı Aydın Börü ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ise Anneler Günü nedeniyle kafilede bulunan annelere çiçek hediye etti.

Ayrıca Börü ve karantina sürecini tamamlayan bazı vatandaşlar ile diğer katılımcılar öğrenci yurdunun bahçesine günün anısına fidan dikti.

Otobüslerle şehir turu da atan konuk vatandaşlar, memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.