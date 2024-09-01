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        Haberler Gündem 3. Sayfa Iğdır'da kayıp öğretmen ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Iğdır'da kayıp öğretmen ölü bulundu

        Iğdır'da, öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A.'dan bir süredir haber alınamıyordu. Kayıplara karışan öğretmen, otel odasında ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 04:00 Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00
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        Kayıp öğretmenden acı haber!
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        Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cesedi bulundu.

        Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. M.A'nın kaldığı belirlenen otelde arama yapan ekipler, öğretmeni odasında hareketsiz halde buldu. M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öğretmenin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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