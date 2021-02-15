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Iğdır, Kayseri ve Şırnak'ta PKK operasyonu

Iğdır, Kayseri ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütlerine yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Iğdır, Kayseri ve Şırnak'ta PKK operasyonu
AA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK'ya malzeme ve finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

KAYSERİ'DE 5 GÖZALTI

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

ŞIRNAK'TA 22 GÖZALTI

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütünün gençlik ve YPS yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet gösterdikleri, ele geçirilen örgütsel dokümanların incelenmesi sonucu çukur eylemlerinde ve cezaevi finansmanı ile cezaevi yapılanması olan iç-dış koordinasyon içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın ve örgütsel dokümana da el konuldu.

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