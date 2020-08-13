Iğdır'da yaylada köpeklerin saldırdığı çocuk ekiplerin çabasıyla hastaneye kaldırıldı

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AA

Ağbulak Yaylası'nda yaşayan Ömer Önder (15),çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yaralanan Önder'i gören diğer yaylacıların yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaylaya yol olmadığı için çocuğa ulaşamayınca, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.

Arazi araçlarıyla bölgeye gelen AFAD ekibi, jandarma ekipleriyle kırsalda arazi araçları ile ilerleyerek yayladaki yaralı çocuğa ulaştı.

Önder'i ambulansın bulunduğu alana kadar getiren AFAD ve jandarma personeli, 112 ekiplerine teslim etti.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.