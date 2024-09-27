Iğdır FK - Erzurumspor FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, deplasmanda Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yendi.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Yasin Kol, Hüseyin Aylak, Azad İlhan
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 87 Eysseric), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Alperen Selvi, Burak Altıparmak, Niemann (Dk. 71 Yusuf Can Esendemir), Guimaraes (Dk. 75 Marcos Silva), Lico (Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban, Aleksic (Dk. 86 Thuram)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 90 Salih Sarıkaya), Giorbelidze (Dk. 59 Celal Hanalp), Azubuike (Dk. 73 Sefa Akgün), Crociata, Teklic (Dk. 90 Özgür Sert), Eren Tozlu, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 59 Mamba)
Goller: Dk. 64 Crociata, Dk. 85 Mamba (Erzurumspor FK), Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 14 Abdülhamit Yıldız (Sportif Direktör), Dk. 40 Burak Altıparmak (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Mustafa Yumlu, Dk. 30 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 76 Crociata, Dk. 82 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 26 Alperen Selvi, Dk. 28 Furkan Köse, Dk. 34 Aleksic, Dk. 82 Burak Çoban (Alagöz Holding Iğdır FK)