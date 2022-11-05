Tadilat çalışmalarını izlediği 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

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Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR Üniversitesi Suveren Kampüsü´ndeki 7 metre derinliğindeki boş su kuyusunun tadilat çalışmalarını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybedip, kuyuya düşerek yaralandı.

Olay, bugün Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü içerisindeki su kuyusunda meydana geldi. 7 metre derinliğinde 5 metre genişliğindeki boş su kuyusunun tadilatını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Kuyuda çalışan işçilerin bilgi vermesi üzerine Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ile görevliler, kuyuya inerek yaralıyı halata bağladıkları sedyeyle çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Murat Ergir Yürek´in kalça ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-11-05 19:41:00



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