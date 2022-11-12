Bakan Varank: Togg'un babayiğitlerinin arkasında baş babayiğit Cumhurbaşkanı'mız var (2)



'AK PARTİ TEPEDEN BAKARAK SİYASET YAPMAZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplu açılış törenin ardından AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına ve 'AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı. AK Parti'nin, milletine hizmeti dava edinmiş parti olduğunu vurgulayan Bakan Varank, 21 yıllık iktidarları sürecinde bu anlayıştan vazgeçmeden milletin yanında ve hizmetinde olduklarını kaydetti. Türkiye'ye güç katacak yatırımlara ve hizmetlere imza attıklarını belirten Bakan Varank, "Siyasi anlayışımızı belirleyen ana prensip milletimizle iç içe olmaktır. AK Parti kadroları halka asla tepeden bakarak siyaset yapmaz. Biz vatandaşımızı her daim baş tacı yaparız. Hizmetlerimizi doğru şekilde halkımıza anlatmakta önemli vazifelerimizden bir tanesi. Dünya pandemiden beri ekonomik olarak büyük sınamalardan geçiyor. Pandeminin getirmiş olduğu ekonomik kriz Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte çok daha derinleşti. Haliyle bu ekonomik krizden ülkemizde etkileniyor, biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik ama burada Türkiye'nin durduğu noktayı çok iyi değerlendirmek gerekir. Dünyanın dev ekonomileri bu ekonomik krizde faize sarılıp üretim ve ekonomilerini adeta durma noktalarına getirirken ülkemiz kendine has metoduyla yoluna kararlılıkla devam ediyor. Biz, 'Türkiye Yüzyılı'nı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla inşa etmekle kararlıyız. Türkiye'yi dünyanın en önemli üretim üstlerinden bir tanesi haline getireceğiz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN MAKUS TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koydukları 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile ülkeye yepyeni anlayış getirdiklerini söyleyen Bakan Varank, "Ülkemizin makus tarihini değiştirdik, dersek herhalde iddialı bir cümle kurmuş olmayız. Türkiye artık üretmeyi hayal dahi edemeyeceği teknolojileri üretiyor. Sadece 10 yıl içerisinde ürettiğimiz ürünlerle savunma sanayisinde Türkiye artık küresel bir aktör haline geldi. SİHA'ları, 'Gökbey' helikopterleri, 'TCG Anadolu' gemisi, 'Atak' helikopteri gibi ürünlerle teknolojik üstünlüğü yakalayan bir Türkiye var. Bunun altında yatan etkenlerin de gerçekten çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Bunlar birilerinin küçümseye çalışarak söylediği gibi elbette kendiliğinden olmuyor. Bu başarılarda vizyon, liderlik ve cesaret var. İşte ülkemizde bunların sahibi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Savunma sanayisinde başarılara imza attığımız gibi diğer alanlarda peyderpey başarıları yakalayacağız. Yeter ki 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne inanarak, cesaret ederek uygulamaya devam edelim. Göreceksiniz 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumsallaşmasıyla beraber ülkemiz geleceğe çok daha emin adımlarla ilerleyecek. Çok daha parlak, müreffeh, etkin ve güçlü bir 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

'2 AY OLDU HALA BİR TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİREMEDİLER'

Türkiye'nin siyasi istikrarı ve ekonomik gücüyle küresel aktör haline geldiğini kaydeden Bakan Varank, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar masada istediğini elde edebilen ve ne diyecek, diye ağzının içine bakılan bir ülke haline gelindiğini belirtti. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Karabağ'da, yakın coğrafyada ve dünyanın dört bir tarafında ülkenin menfaatlerini savunmaya devam edeceklerine değinen Varank, şunları söyledi:

"Biz bunları yaparken muhalefet şu anda hala masayı kurmakla meşgul. 15 günde bir toplanacaklardı, 2 ay oldu hala bir toplantıyı gerçekleştiremediler. İlk günlerdeki toplantıyı ve tartışmayı hatırlayın; masa dikdörtgen mi yuvarlak mı olsun, bunu tartışıyorlardı. Masada oturma düzeni isim sırasına göre mi yoksa parti sırasına göre mi olacak, diye tartışıyorlardı. Şurada seçime 7 ay kaldı, daha adayları ortada yok. Bu muhalefetin Türkiye'ye sunabileceği hiçbir alternatif yok. Bunu vatandaşlarımız da biliyor. Muhalefete oy vermiş vatandaşlarımıza bir araya geldiğimizde kendilerine sorduğumuzda 'Evet, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider şu anda bu ülkede yok' diyorlar. İşte biz inşallah sizlerin desteği ve gayretiyle 2023 dönemecinden çok daha başarılı bir şekilde döneceğiz ve 'Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok daha başarılı bir şekilde inşa edeceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım. Bunu başardığımız da emin olun Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Biz şu anda dolu dizgin ilerliyoruz. Evet, ekonomik sıkıntılar var, dünya konjonktürünün getirdiği sıkıntılar ülkemizi de etkiliyor. Biz bunları izale etmek için hep birlikte çalışıyoruz, yeni politikalar geliştiriyoruz. Çok daha aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2022-11-12 16:04:39



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