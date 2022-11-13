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Yola çıkan eşekler, kazalara neden oldu; 1 yaralı

DHA

Yola çıkan eşekler, kazalara neden oldu; 1 yaralı


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da koyun sürüsünden ayrılarak kara yoluna çıkan 2 eşek kazalara neden oldu. Eşeklerden birine çarpıp takla atan taksinin sürücüsü yaralandı. Diğer eşeğe çarpan hafif ticari araçta ise hasar oluştu. 
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında IğdırKarakoyunlu kara yolunda meydana geldi. Yayladan indikten sonra yol kenarında bekleyen koyun sürüsünden ayrılan 2 eşek kara yoluna çıktı. Bu sırada ilçeye yolcu bıraktıktan sonra dönüşe geçen Ekber Erol (30) yönetimindeki 76 T 0099 plakalı taksi eşeklerden birine çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Erol yaralandı. Ekber Erol, kaza yerine sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aynı bölgede sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 76 AJ 091 plakalı hafif ticari araç da diğer eşeğe çarptı. Araçta hasar meydana geldi. Kazaya sebep olan eşeklerden biri ölürken, diğer eşek karanlıkta bölgeden uzaklaştı.
Jandarma ekipleri, koyun sürüsünün çobanının ifadesini almak üzere karakola götürdü. Çoban ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-11-13 14:18:05

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