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İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA) Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü´nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapılan su deposunun inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri yaralı kurtarılırken, diğerini kurtarma çalışmaları gece yarsına kadar devam etti. Arama kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmada göçük alında kalan Tayfur Koç´un (44) cansız bedenine gece yarısında ulaşıldı. Koç´un cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Iğdır

2022-11-29 01:35:29



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