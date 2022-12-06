Yaptırdığı ahırda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Aralık ilçesinde belediye işçisi Sinan Medret (43), yaptırdığı ahırda ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan Medret'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Evli, 3 çocuk babası Sinan Medret, Aralık ilçesi Nahçıvan yolunda yeni yaptırdığı ve içi boş olan ahırda, bu sabah, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbarla ahıra gelen polis, çevre güvenliğini aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Medret'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2022-12-06 11:55:53
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