Kuzeni tarafından öldürülen Deniz, toprağa verildi

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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´ın Aralık ilçesinde, alacak meselesi yüzünden kuzeni Erdal Vural tarafından pompalı tüfekle vurulan Deniz Vural (26) toprağa verildi. Olayda yaralanan Deniz Vural´ın kardeşi Adem Vural'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, 5 Aralık akşamı Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Erdal Vural, 15 koyun karşılığında amcasının oğulları Deniz ve Adem Vural'a ait sürüye yaz boyunca baktı. Ancak iddiaya göre kardeşler, Erdal Vural´a alacağı olan koyunları vermedi.

Dün akşam Erdal Vural, koyunları ahıra götüren kardeşlerin yanına gidip alacağını isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erdal Vural, pompalı tüfekle Deniz ve Adem Vural'a ateş edip kaçtı. Karnından vurulan Deniz Vural olay yerinde yaşamını yitirdi. Omuzundan yaralanan Adem Vural ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı, Erdal Vural'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Deniz Vural'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2022-12-06 16:41:34



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