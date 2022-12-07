Ahırda tabancayla vurulan belediye işçisi toprağa verildi

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Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, yaptırdığı ahırda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlenen belediye işçisi Sinan Nedret'in (43), cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Polisin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürüyor.

Evli, 3 çocuk babası Sinan Nedret, Aralık ilçesi Nahçıvan yolunda yeni yaptırdığı ve içi boş olan ahırda, dün sabah, tabancayla başının iki yerinden vurularak öldürülmüş halde ölü bulundu. İhbarla ahıra gelen polis, çevre güvenliğini aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Nedret'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sabah hastane morgundan alınan Sinan Nedret'in cenazesi ilçe merkezindeki mezarlıkta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polisin Nedret'i vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2022-12-07 11:34:17



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