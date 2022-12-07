Iğdır´da sahte avukat tutuklandı

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Suat DENİZ- Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da kendini avukat olarak tanıtarak menfaat temin ettiği tespit edilen Semih Baykır, gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Baykır, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini avukat olarak tanıtıp menfaat temin ettiği iddia edilen Semih Baykır´ı yakalayarak, gözaltına aldı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın koordinesinde yapılan çalışma sonucu adliyeye çıkarılan Baykır, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumundan hırsızlık suçlarından tutuklandı.

Iğdır S Tipi Cezaevine konulan Semih Baykır hakkında Iğdır Barosu da şikayetçi oldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ-Özkan AYDIN

2022-12-07 21:36:38



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