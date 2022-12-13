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Okul müdürü darpla suçladı; sendika şube başkanı 'iftira' dedi

DHA

Okul müdürü darpla suçladı; sendika şube başkanı 'iftira' dedi


Suat DENİZ/IGDIR, (DHA)IĞDIR Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Suat Kaya (42), Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem´in kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kaya, öğretmenlerle görüşmesine izin vermediği için Çiğdem´in kendisine hakaret edip, yumruk attığını söyledi. Şube Başkanı Erkan Çiğdem ise Kaya ile tartıştıklarını, ancak yumruk atmadığını öne sürerek, kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Ciğdem, bugün gittiği Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu´nda müdür Suat Kaya ile tartıştı. Okulun güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Kaya, emniyete giderek şikayetçi olup, hastaneden de darp raporu aldı. Sendika şube başkanının ders saatinde öğretmenlerle görüşmek istediğini ileri süren Suat Kaya, "15 dakika süreyle izin verdim. Görüşme biraz uzayınca öğretmenleri uyararak derse gitmelerini istedim. Öğretmenler gittikten sonra odama geldi ve bana hakaretler etmeye başladı. 'Sen görürsün, burayı artık boş bırakmayacağım. Dışarı çıktığında seninle görüşeceğim' diyerek odada bir sürü hakaret etti. Daha sonra odadan çıkarak bahçeye kadar yürüdük. Burada da hakaretlerine devam edip yüzüme yumruk attı" diye konuştu. 
SALDIRIYI KINADILAR
Olayın ardından Iğdır'daki eğitim sendikalarının temsilcileri saldırıyı kınadı. Okul bahçesinde hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Eğitim Gücü-Sen Şube Başkanı Cafer Tayyar Özoğul, "Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü-Sen olarak eğitimcilere yönelik şiddetin sonuna kadar karşısında olduğumuzu yüksek bir sesle dile getiriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, kimden gelirse gelsin eğitimcilere uygulanan şiddeti esefle kınıyoruz. Bu durumun yasal olarak sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi
ENGELLİ MEMURA MOBBİNG İDDİASI
Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem ise müdür Suat Kaya'ya yumruk atmadığını ve hakkındaki iftira sebebiyle suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Engelli memurun mobbing iddiasıyla kendilerine ulaştığını belirten Çiğdem, konuyla ilgili inceleme yapmak ve öğretmenlerle görüşmek için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na gittiklerini bildirdi. Öğretmenlerle yaptıkları görüşme sırasında engelli memurun okul müdürünün kendisine uyguladığı mobbingi anlatarak üyesi bulunduğu sendikadan istifa ederek kendi sendikalarına üye olduğunu anlatan Çiğdem, şunları söyledi:
"Başkan vekilimle okul müdürünün odasına giderek engelli memurun sendika istifa dilekçesini verip, evraka kayıt numarası istedik. İstifa dilekçesini eline alan okul müdürü bizim yanımızda yüzde 72 engelli olan memurla uğraşacağını söyleyince kendisine yaptığının terbiyesizlik olduğunu ifade ettik. Daha sonra okuldan çıkarken müdür bizi tahrik edercesine arkamızdan kapıya kadar geldi. Başkan vekilim 'odana git' demesine rağmen okul bahçesine çıktığımızda 'Şimdiye kadar bu okulda sendikacılık yapmıyordum, bu saatten sonra gidiyorum içeriye. 2-3 istifa formunu doldurup Milli Eğitim´e göndereceğim. Bu saatten sonra mobbingin kralını yapacağım. Ben de kendisine 'cesaretin varsa yaparsın. İstifa formlarını bekliyorum. Formlar geldiğinde de mobbingden suç duyurusunda bulunacağım' dedim. Bu konuda tartıştık, kesinlikle kendisine yumruk atmadım. Çevrede kameralar var, emniyetin mobesesi var. Kamera kayıtları var. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım şahsıma iftira attığı için." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2022-12-13 17:52:00

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