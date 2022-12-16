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Iğdır'da apartmanın 4'üncü katından düşen Azerbaycanlı Sabina, öldü

DHA

Iğdır'da apartmanın 4'üncü katından düşen Azerbaycanlı Sabina, öldü


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, apartmanın 4'üncü katından düşen Azerbaycanlı Sabina Sadıkova (22) yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Rıza Yalçın Caddesi´nde meydana geldi. Azerbaycanlı Sabina Sadıkova, henüz bilinmeyen nedenle caddedeki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine düştü. Genç kadının düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabina Sadıkova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç kadının cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-12-16 21:13:56

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