Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı, o anlar kamerada

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Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 76 AAK 870 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan çıkan 09 DJ 581 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüsle çarpıştı. İş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-12-20 21:35:56



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