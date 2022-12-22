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Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da minibüse çarptıktan sonra şarampole devrilerek yanan TIR´ın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt karayolu Suveren mevkisinde meydana geldi. Doğubayazıt´tan Iğdır´a seyir halinde olan ve Baran Öztürk yönetimindeki 04 D 5780 plakalı TIR, Suveren mevkisinde 04 D 4090 plakalı minibüse çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, TIR sürücüsü Öztürk'ün araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste yaralanan 2 kişi ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2022-12-22 20:18:39



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