Şehit teğmenin adı, köy okulundaki kütüphanede yaşayacak



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)HAKKARİ'de 3 yıl önce PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın (30) ismi, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyündeki okulda kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphaneye, şehidin silah arkadaşları da kitap desteğinde bulundu.

Kardeş Köy Okulları Topluluğu, Hakkari´de, 28 Haziran 2019 PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay´ın isminin yaşatılması amacıyla Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı Köyü İlk ve Drtaokulu´na kütüphane kurdu. Şehit teğmenin silah arkadaşları ve gönüllüler de kütüphaneye kitap desteğindebulundu. Iğdır Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği kütüphane tamamlanarak açıldı.

Kütüphanenin açılışına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, şehidin annesi Zehra Dolunay, proje yürütücüsü Hilal Kalafat, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören için İzmir'den gelen Teğmen Dolunay´ın annesi Zehra Dolunay, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çok sevindim, üzüntülüyüm ama çok da onurluyum. Hepinize teşekkür ederim, hakkınızı helal edin" dedi.

Kütüphane ve okullarda şehitlerin isimlerinin yaşayacağını belirten Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Bizi dünyaya yeni yetişen bu nesil tanıtacaktır. Bugün bu kütüphanelerde, bu okul binalarında çocuklar bu şehitlerin anılarını yaşayarak, bu topraklarda verilen mücadeleyi en iyi şekilde anlayacaklardır. Bu coğrafyada öğretmeniyle, askeriyle, polisiyle, memuruyla bütün kamu görevlileriyle, bütün sivil vatandaşlarımızla beraber terör unsurlarına karşı verdiğimiz mücadelede bizlere destek veren, işini en iyi yaparak bu işi taçlandıran herkesin ellerinden öpüyorum. Bu Anadolu toprağında bir ve bütünüz, bunu bütün dünyaya dün gösterdik, yarın da gösteririz. Bu çocukların içinden çıkacak Mutlay Sayanlar, Aziz Sancarlar dünyada bizi tanıtacak. Bilim adamları, doktorlar, öğretmenler bizim bu mücadeleyi kazandığımız günü gösterecektir" diye konuştu.

Yaklaşık 8 gün süren çalışmalar sonucu hazır hale getirilen kütüphane, kurdele kesilerek öğrencilerin kullanımına açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-12-23 15:09:57



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