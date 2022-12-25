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Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI kuyruğu

DHA

Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI kuyruğu


Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)KAYIT dışı cep telefonlarını kayıt altına almak isteyenler, Iğdır'dan Azerbaycan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekenler 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır´a gelenler, Aralık ilçesindeki Azerbaycan'ı Türkiye´ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'nda telefonlarına IMEI alarak kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu. Dilucu sınır kapısından 150 TL ödeyerek giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı.
Türkiye'ye tekrar giriş yapanlar bu kez Vergi Dairesi veya postaneye giderek 2 bin 732 TL karşılığında cep telefonuna IMEI alarak kayıt altına aldırıyor.
2023 yılında IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL, yurt dışı çıkış harcının ise 300 lira olması bekleniyor. (DHA)
FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-12-25 15:25:50

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