Iğdır`da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da hafif ticari araç, otomobile yandan çarptı. Sürücülerin hafif yaralandığı kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy ile Iğdır Dr. Sadık Ahmet caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Eray Aydın yönetimindeki hafif ticari araç, Adem Güngör yönetimindeki otomobile ortadan çarptı. Savrulan araçlar, park halindeki ticari taksiye çarparak durdu. Kazada sürücüler Aydın ve Güngör hafif yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan iki sürücüye ayakta müdahale edildi.
Bu arada kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-12-28 16:34:42
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