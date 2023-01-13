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Vasiyetiyle Türkiye'yi duygulandıran şehit Ataş'ın ismi anasınıfında yaşayacak

DHA

Vasiyetiyle Türkiye'yi duygulandıran şehit Ataş'ın ismi anasınıfında yaşayacak


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)PENÇEKilit Operasyonu'nda 1 Ekim 2022 günü terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan ve `Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın´ vasiyetinde bulunan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş´ın (21) adı, Iğdır´ın Mürşitali köyünde yeni açılan  anasınıfında yaşayacak.
Iğdır´ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali Köyü´ndeki Şehit Muharrem Taş İlk ve Ortaokulu´nda bir sınıf anasınıfına dönüştürüldü. Yeniden dizayn edilen sınıfa Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş´ın ismi verildi. Şehit olmadan önce arkadaşlarının çektiği videoda, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" vasiyetiyle Türkiye´yi duygulandıran Ataş´ın isminin verildiği anasınıfı törenle eğitim-öğretime açıldı.
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim´in eşi Hatice Sarıibrahim, vali yardımcısı Abdulkadir Şahin, Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Karaca, Karakoyunlu Kaymakamı Furkan Ataklı, şehidin polis memuru olan babası Necat Ataş, kardeşi Kadir Buğra Ataş, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile çok sayıda davetli katıldı.
'OĞLUM VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU'
Anasınıfına şehit oğlunun isminin verilmesinden mutlu olduğunu söyleyen polis memuru babası Necat Ataş, "Oğlum vatan için şehit oldu. Benim evladım son şehit de olmayacak, ilk şehit de değildir. Bu topraklar yıllarca şehit vermiştir, verecektir de. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Vatan için can verenler ölü değil şehittir. Benim oğlum da vatan için şehit olmuştur. İstediği makama ulaşmıştır. Tabi bir baba için evladını kaybetmek zordur. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Bir babanın annenin evladını yitirmesi kadar zor bir şey yoktur" dedi.
Vali yardımcısı Abdulkadir Şahin, "Diğer şehitlerimiz gibi Yusuf Ataş da bayrağımızın dalgalanması, bizlerin rahat yaşaması için vatan uğruna şehit olmuştur. Onun adını ve vasiyetini yerine getirmek için bu anaokulunu faaliyete soktuk. Burada yetişen çocuklarımız da ağabeyleri Yusuf Ataş gibi örnek birer insan olarak yetişeceklerdir" diye konuştu. Kurdele kesilerek eğitim-öğretime açılan sınıfı gezen davetliler öğrencilerle sohbet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2023-01-13 19:54:33

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