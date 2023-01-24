Firari hükümlü yakalandı, 2 aylık kızıyla cezaevine gönderildi

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalanan H.Y. isimli kadın, emzirdiği gerekçesiyle 2 aylık kızı ile birlikte cezaevine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan H.Y.'yi 21 Ocak'ta Bayraktutan köyünde yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.Y.'nin 2 aylık kızı da emzirdiği gerekçesiyle annesi ile birlikte cezaevine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2023-01-24 11:21:01
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