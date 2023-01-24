Firari hükümlü yakalandı, 2 aylık kızıyla cezaevine gönderildi

Üç aylar namazı nasıl kılınır?

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalanan H.Y. isimli kadın, emzirdiği gerekçesiyle 2 aylık kızı ile birlikte cezaevine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan H.Y.'yi 21 Ocak'ta Bayraktutan köyünde yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.Y.'nin 2 aylık kızı da emzirdiği gerekçesiyle annesi ile birlikte cezaevine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-01-24 11:21:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.