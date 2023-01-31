Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL´da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesi ve yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında ifade ile ihbar bulunan, ardışık arama ve avukat mahrem imamlarla telefonla iletişim kurduğu belirlenen 11 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10´u yakalanırken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği belirtildi. Görüntü Dökümü
-----------------
-adreslere girilmesi
-evlerde arama yapılması
-Gözaltına alınanlardan görüntü
-Detaylar
DHA-Gündem Türkiye-Iğdır
2023-01-31 10:12:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.