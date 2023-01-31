Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı

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Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır´da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Mikroklima iklime sahip denizden 850 metre yüksekliğindeki Iğdır, beklenen kar yağışı geldi. Son yılların en kurak kışını geçiren, hava sıcaklıklarının zaman zaman 10 dereceyi bulduğu kentte, mevsiminin ilk karı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerine kadar aralıksız yağan karla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kentte, belediye ekipleri kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı. Karın yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirten bir vatandaş, "Kar yağışı yöremiz çiftçilerini sevindirdi. Karın yağması havanın da temizlenmesine sebep oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-01-31 12:23:37



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