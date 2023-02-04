15 kişilik minibüsten 35 kaçak göçmen çıktı

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Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, sürücüsünün kontrol noktasından kaçtığı, 15 kişilik minibüste 35 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüsü bırakıp kaçan sürücü, kısa sürede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren köyünde, yol kontrol noktasında minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Takip edilen sürücü, şehir merkezi Demirel Caddesi'ndeki trafik ışıklarında minibüsü bırakarak kaçtı. 15 kişi kapasiteli minibüste ise 35 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Iğdır Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma, kaçan sürücü B.G.'yi de kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-04 17:15:09



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