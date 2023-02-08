Iğdır'da kan vermek için eksi 5 derecede kuyruğa girdiler

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Özkan AYDIN / IĞDIR,(DHA)-IĞDIR'da vatandaşlar, deprem bölgesinde kan ihtiyacının karşılanması için Kızılay´a bağışta bulundu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye yaklaştığı kentte sıraya girenler, yaklaşık 2 saatte 150 ünite kan bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yardım seferberliği başlatan Iğdır'da vatandaşlar Türk Kızılay'a kan bağışı için uzun kuyruklar oluşturdu. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda iki araçta kan bağışı toplamaya başlayan Kızılay´a destek olmak isteyen vatandaşlar, sıraya girdi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yaklaşık 2 saatte 150 ünite kan bağışı toplandı. Bağışların yarın da süreceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-08 16:10:28



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