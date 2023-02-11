

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde yıkılan evinin enkazında kalan Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci'nin cenazesi, memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Antakya'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, eşi Aslıhan ve 10 aylık oğlu Hüseyin Can'ın da oturduğu ev yıkıldı. Eşi ile oğlu enkazdan sağ çıkarılan Demirci, depremde hayatını kaybetti. Ali Demirci'nin cenazesi, memleketi Iğdır'ın Melekli beldesine getirildi. Kasım-Fatma Demirci çiftinin 5 çocuğundan olan Ali Demirci için belde mezarlığında düzenlenen cenazeye Vali Vekili Abdulkadir Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar ve yakınları katıldı. Demirci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ali Demirci'nin eşi Aslıhan Demirci'nin ise Ankara'da tedavi gördüğü, bu nedenle cenazeye katılamadığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-11 13:17:28



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