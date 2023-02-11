Alican Sınır Kapısı, 30 yıl sonra depremzedeler için açıldı



Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'dan Ermenistan'a açılan Alican Sınır Kapısı, 30 yıl sonra ilk kez kullanıldı. Nisan 1993'te sivil geçişlere kapatılan Alican Sınır Kapısı, depremzedelere yardım taşınan 5 TIR'ın geçişi için açıldı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremler sonrası yardım taşınan TIR'ların geçişine açıldı. Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 TIR'lık yardım malzemesi, Ermenistan heyeti ile Alican Köprüsü'ne getirildi. Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepki olarak Nisan1993'te sivil geçişlere kapatılmıştı. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-11 15:12:45



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