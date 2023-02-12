İzinli gittiği Hatay´daki depremde ölen polis memuru, toprağa verildi

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Özkan AYDIN / IĞDIR,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü´nde görev yaparken izinli olarak Hatay´a giden polis memuru Fatih Turan (39), depremde hayatını kaybetti. Fatih Turan, baba ocağı Iğdır´da toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Turan, izinli olarak gittiği Hatay´da 6 Şubat´ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Iğdır merkez Ali Kamerli Mahallesi'nde yaşayan Turan ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Fatih Turan´ın cenazesi Iğdır´a getirildi. Turan için bugün Ali Kamer Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Bedir´in kıldırdığı cenaze namazına Vali Vekili Abdülkadir Şahin, Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, polisin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından polis Fatih Turan, Ali Kamerli Mezarlığı´nda son yolculuğuna uğurlandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-12 15:57:29



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