Depremde çocukların ışıksız kalmaması için akülü el fenerleri yapıyor



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIRLI yüksek maden mühendisi Yetiş Türkoğlu (49), `Çocuklar ışıksız kalmasın´ diyerek evindeki atölyesinde yaptığı yaklaşık 8 saat yanan akülü fenerleri deprem bölgesine gönderiyor.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Yetiş Türkoğlu, yaklaşık 3 yıl önce evinde kurduğu atölyede fener tamiri yapmaya başladı. Türkoğlu, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu 10 ilde yaşanan elektrik kesintileri üzerine depremzedeler için akülü fener yapmaya karar verdi. Sosyal medyadan destek çağrısında bulunan Türkoğlu'na vatandaşlar 40 akü aldı. İlk etapta yaklaşık 8 saat yanabilen 20 fener yapan Türkoğlu, bunları AFAD görevlilerine teslim etti. Yetiş Türkoğlu, diğer 20 aküyü de fenerlere monte işlemine başladı.

`Depremde çocuklar ışıksız kalmasın´ diyerek böyle bir çalışma başlattığını söyleyen Türkoğlu, "Yaklaşık 3 yıldır hobi olarak fener tamiratı yapıyorum. Kahramanmaraş merkezli depremin etkili olduğu 10 ilde yaşanan elektrik kesintileri sonrası ben de katkıda bulunmak istedim. Bu amaçla elimde daha önce tamirini yapmış olduğum yaklaşık 100 adet büyük el fenerine akü takarak oraya göndermek istedim. Akü sorununu çözmek için sosyal medya aracılığıyla yaptığım çağrılar sonrası dostlarımın verdiği destekle 40 akü olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 20´sini tamamlayarak AFAD görevlilerine teslim ettim. Geri kalan 20 adedini de en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğim. Deprem bölgesine en uzak yerde olmamıza rağmen gönlümüzün onların yanında olduğunu bildirmek istiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum. İnşallah çocuklar ışıksız kalmaz" diye konuştu.

Yetiş Türkoğlu, elinde kalan 60 el feneri için akü ihtiyacının olduğunu, hayırseverlerden destek beklediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-14 09:21:41



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