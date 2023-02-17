Orta ve az hasarlı binalar nasıl tespit edilir?

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DHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN

2023-02-17 15:04:54



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