Tutuklanan torbacılar, uyuşturucuyu menfez altları ve metruk binalara saklamış



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, uyuşturucuları menfez altları ve metruk binalara gizledikleri ortaya çıktı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Tuzluca Cumhuriyet Savcılığı´nın koordinesinde ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik köpeği Rasat ile yapılan aramalarda, metruk binalar ve menfez altlarına gizlenmiş satışa hazır halde 1 kilosu reçine esrar olmak üzere 2 kilo 45 gram esrar, 266 gram metamfetamin ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-17 15:28:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.