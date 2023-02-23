Bulaşık makinesi ve çeyiz sandığından uyuşturucu çıktı



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da bir evde yapılan aramada bulaşık makinesi ve çeyiz sandığında 1 kilo 410 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde arama yaptı. Jandarma ekipleri, bulaşık makinesi ile çeyiz sandığına gizlenmiş halde 1 kilo 410 gram skunk türü uyuşturucu madde buldu. Olayla ilgili 1'i İran, 1'i Azerbaycan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-02-23 11:21:21



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