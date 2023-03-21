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Ata İttifakı´nın adayı Sinan Oğan imza kampanyasını memleketinden başlatıyor

DHA

Ata İttifakı´nın adayı Sinan Oğan imza kampanyasını memleketinden başlatıyor


Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza kampanyasını 22 Mart günü memleketi Iğdır´da başlatacak.
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi´nin oluşturduğu `Ata İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, dün YSK´ya başvuruda bulunduktan sonra bugün memleketi Iğdır´a geldi.
Iğdır tarihinde ilk kez bir Iğdırlı cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Oğan, "Iğdırlı bir cumhurbaşkanı adayı olarak seçim sürecinin ve imza sürecinin ilk günü Iğdır´da olmak istedim. Yarın imza günü. Yarın sabah saat 08.00 itibari ile cumhurbaşkanlığı adaylığımızın resmiyet kazanması için 100 bin imzanın toplanacağı gün. İnşallah biz yarın hem Iğdır´da hem Türkiye´deki 81 vilayette imza toplama çalışmasını kısa sürede neticelendireceğiz. Türkiye büyük sorunlarla boğuşuyor. Türkiye´de 20 yıllık bir iktidar ve artık sorunlarla baş edemeyen bir iktidar ama Türkiye´yi umut olma potansiyelini yitirmiş 6´lı bir masa ve onun birçok seçimi kaybetmiş sayın genel başkanı ve sayın cumhurbaşkanı adayı var. Biz Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi olarak yola çıktık. Çıktığımız bu yolu neticesinde de önce 100 bin imzayı tamamlayıp ardından bu yarışa ortak olmak istiyoruz. İlk gelen anketler bize gösteriyor ki Türk Milleti, Türk Milliyetçileri, Atatürkçüler Ata İttifakı'nın adayına sahip çıkmış durumdalar. Allah´ın izniyle başta Iğdırlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Türkiye´nin desteği ile de kısa sürede 100 bin imzayı tamamlayıp cumhurbaşkanlığında neler yapacağımız Türk milletinin huzuruna çıkarak bir bir anlatacağız" diye konuştu.
İmza toplama konusu çok önemli olduğunu belirten Oğan, imza için bir kimlik kartıyla beraber ilçe seçimi kuruluna gitmenin yeterli olacağını söyledi. Oğan, cumartesi, pazar dahil sabah 08.00´den akşam saat 20.00´ye kadar imza verilebileceğini bildirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2023-03-21 20:41:28

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