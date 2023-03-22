IĞDIR,(DHA)-ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçime ilişkin 100 bin imza kampanyasını memleketi Iğdır'dan başlattı.
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin oluşturduğu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sabah saatlerinde Iğdır Merkez İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Burada kendisini destekleyip, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza atanlara teşekkür eden Sinan Oğan, "İlk imzamızı Iğdır'da attık. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Iğdırlı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak hemşehrilerimizin yoğun ilgisi var. Buradan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu cendereden kurtarmak için ATA İttifakı ve Sinan Oğan olarak hazırız. Bütün Türk halkını kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına bekliyoruz. Güneşin ilk doğduğu şehir olan Iğdır'dan imzalarımızı attık. İnşallah bu güneş, bütün Türkiye'nin üzerine Iğdır'dan doğacaktır" dedi.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2023-03-22 13:12:55
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