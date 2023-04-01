Çocukların resimlerindeki renk ve sembollere dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların resimlerindeki renk ve sembollere dikkat

DHA

Çocukların resimlerindeki renk ve sembollere dikkat


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)ÇOCUK gelişimi uzmanı İlkcan Akman, çocukların yaptığı resimlerde kullandığı renk ve sembollerin önemli olduğunu belirtti. Resimdeki her rengin farklı anlam taşıdığını ifade eden Akman, "Çocuk resimlerindeki bazı semboller vardır ve bu semboller kullanım alanı, şekli ve rengine göre yorumlamada farklılık gösterse de sizlere ipucu verebilir" dedi.
Iğdır'da çocuk gelişimi merkezi kuran uzman İlkcan Akman, çocukların resimlerinde kullandıkları renklerin her birisinin anlamı olduğunu ifade etti. Akman, renklerin taşıdığı ifadeleri şöyle açıkladı:
Kırmızı kaygı, duygu yoğunluğu, agresyon, sarı iyileşme, iyilik hali, pembe mutluluk, rahat ve iyi hissetme, kahverengi ata/baba anlamına gelir, bağımlılık, babaya bağlı olma anlamındadır. Mor üzüntü, depresif, mavi iyileşme, öz denetim, içsel yolculuk, huzur ve sessizlik, iyileşme ve güven duygusu, turuncu: duyarlılık ve memnuniyet duygusu, yeşil güvenlik hissine ihtiyaç duyma ve denge, koyu mavi, anne baba çatışması, gri: depresyon, siyah: yas, zor bir dönem.
Resimlerde kullanılan semboller hakkında da bilgi veren Akman, "Ay baba, güneş anne, kedi kardeş, yıldız travma, uzaklık, bulut söylenmemiş duygular, kuş kaygı, ağaç kuru dal ise depresif durum, mesafe (ağacın yaprakları, kökleri gibi farklı yorumlanır) merdiven, travmanın habercisidir. Yağmur; iletişim engeli. İki dağın arasındaki güneş ayrışamamışlık, bağımlı durum, kaplan saldırganlık, fare korkaklığı anlatıyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Çocuk resimlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları da anlatan Akman, "Tek renk kullanımı şüphe uyandırıcıdır, duyguları ifade etmede zorluk olabilir. 8-10 renk kullanımı gibi çok renk kullanımı duyguları kontrol edemediği anlamına gelebilir. 4-5 renk kullanımı normaldir. Renklerin kullanılan alan, semboller ve sembollerin konumuma göre yorumlamada farklılık göstermektedir. Doğru ve iyi bir resim analizi için uzman desteği gerekmektedir ve çocuğun çizdiği bir resimde asla tesadüfe yer yoktur. Renkler bazı kaynaklarda farklı anlama gelebiliyor. Ancak ortalama anlamlar birbirine çok yakın ve benzerdir. Eğer çocuğunuz buradaki olumsuz renkler ve sembolleri sıklıkla kullanıyorsa, size resmin hikayesi şüphe uyandırıcıysa ve siz de davranışlarından dolayı çocuğunuzdan şüpheleniyorsanız bir uzmandan destek almayı ihmal etmemelisiniz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2023-04-01 11:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Iğdır'da kar yağışı etkili oldu
Iğdır'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği
YEREL HABERLER Iğdır'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği
Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti yangında zarar gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.