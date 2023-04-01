Çocukların resimlerindeki renk ve sembollere dikkat



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)ÇOCUK gelişimi uzmanı İlkcan Akman, çocukların yaptığı resimlerde kullandığı renk ve sembollerin önemli olduğunu belirtti. Resimdeki her rengin farklı anlam taşıdığını ifade eden Akman, "Çocuk resimlerindeki bazı semboller vardır ve bu semboller kullanım alanı, şekli ve rengine göre yorumlamada farklılık gösterse de sizlere ipucu verebilir" dedi.

Iğdır'da çocuk gelişimi merkezi kuran uzman İlkcan Akman, çocukların resimlerinde kullandıkları renklerin her birisinin anlamı olduğunu ifade etti. Akman, renklerin taşıdığı ifadeleri şöyle açıkladı:

Kırmızı kaygı, duygu yoğunluğu, agresyon, sarı iyileşme, iyilik hali, pembe mutluluk, rahat ve iyi hissetme, kahverengi ata/baba anlamına gelir, bağımlılık, babaya bağlı olma anlamındadır. Mor üzüntü, depresif, mavi iyileşme, öz denetim, içsel yolculuk, huzur ve sessizlik, iyileşme ve güven duygusu, turuncu: duyarlılık ve memnuniyet duygusu, yeşil güvenlik hissine ihtiyaç duyma ve denge, koyu mavi, anne baba çatışması, gri: depresyon, siyah: yas, zor bir dönem.

Resimlerde kullanılan semboller hakkında da bilgi veren Akman, "Ay baba, güneş anne, kedi kardeş, yıldız travma, uzaklık, bulut söylenmemiş duygular, kuş kaygı, ağaç kuru dal ise depresif durum, mesafe (ağacın yaprakları, kökleri gibi farklı yorumlanır) merdiven, travmanın habercisidir. Yağmur; iletişim engeli. İki dağın arasındaki güneş ayrışamamışlık, bağımlı durum, kaplan saldırganlık, fare korkaklığı anlatıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çocuk resimlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları da anlatan Akman, "Tek renk kullanımı şüphe uyandırıcıdır, duyguları ifade etmede zorluk olabilir. 8-10 renk kullanımı gibi çok renk kullanımı duyguları kontrol edemediği anlamına gelebilir. 4-5 renk kullanımı normaldir. Renklerin kullanılan alan, semboller ve sembollerin konumuma göre yorumlamada farklılık göstermektedir. Doğru ve iyi bir resim analizi için uzman desteği gerekmektedir ve çocuğun çizdiği bir resimde asla tesadüfe yer yoktur. Renkler bazı kaynaklarda farklı anlama gelebiliyor. Ancak ortalama anlamlar birbirine çok yakın ve benzerdir. Eğer çocuğunuz buradaki olumsuz renkler ve sembolleri sıklıkla kullanıyorsa, size resmin hikayesi şüphe uyandırıcıysa ve siz de davranışlarından dolayı çocuğunuzdan şüpheleniyorsanız bir uzmandan destek almayı ihmal etmemelisiniz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-04-01 11:26:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.