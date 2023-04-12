138 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine geri gönderildi

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Özkan AYDIN /IĞDIR, (DHA)TÜRKİYE'YE farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren ve yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen Iğdır'dan uçakla ülkelerine geri gönderildi.

Iğdır İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi´nden alınan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, bugün öğlen saatlerinde jandarma ekiplerince Şehit Bülent Aydın Havalimanı´na götürüldü. Afgan kaçak göçmenler, havalimanındaki sınır dışı işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-04-12 13:01:52



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