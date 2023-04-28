Iğdır'da iki grubun kavgasına polis havaya ateş açarak müdahale etti

Suat DENİZÖzkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açtı. Kavgada darbeye bağlı yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis olaylara karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.
Kavga, öğle saatlerinde kahvehanelerin bulunduğu Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak´ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti. Polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralıların bazıları sandalyede oturarak, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılara müdahale eden yakınları ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ Özkan AYDIN
2023-04-28 14:08:07
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