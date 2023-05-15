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Iğdır'da AK Parti ve Yeşil Sol Parti birer milletvekili çıkardı

DHA

Iğdır'da AK Parti ve Yeşil Sol Parti birer milletvekili çıkardı


IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Iğdır´da AK Parti ve Yeşil Sol Parti birer milletvekili çıkardı.
Iğdır'da 133 bin 968 seçmenden 105 bin 922'si 474 sandıkta oy kullandı. 101 bin 639 oy geçerli sayıldı. Seçimde AK Parti 35 bin 416, Yeşil Sol Parti 45 bin 388, CHP 6 bin 80, İYİ Parti 6 bin 789, MHP 4 bin 609 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Cantürk Alagöz (54) ve Yeşil Sol Parti'den Yılmaz Hun (46) milletvekili oldu. 
Cumhurbaşkanı seçiminde ise Iğdır'da 474 sandıkta oy kullanıldı. Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da 12 bin 304 oy aldığı seçimde Recep Tayyip Erdoğan 26 bin 56, Kemal Kılıçdaroğlu 64 bin 369, Muharrem İnce ise 284 oy alabildi.
AK PARTİ CANTÜRK ALAGÖZ
AK Parti 'den milletvekili seçilen Cantürk Alagöz, 1969 yılında Iğdır'da doğdu. İlköğretim ve liseyi doğduğu il olan Iğdır'da tamamlayan Cantürk Alagöz, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun oldu. Cantürk Alagöz, yüksek lisansını ise Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde 1995'te tamamladı. Birçok sosyal sorumluluk projesi ve spor branşlarına verdiği desteklerle bilinen Cantürk Alagöz, Nisan 2021'den bu yana Alagöz Holding Iğdırspor Başkanlığı'nı üstlenmektedir. İş hayatında birçok uluslararası ödüle layık görülen Cantürk Alagöz, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Cantürk Alagöz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ YILMAZ HUN
Yılmaz Hun, 1977 Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Adetli köyünde doğdu. İlk orta öğretimini Iğdır merkezde tamamladı. 2000 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Hun, 16 yıl Iğdır'da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Eğitim-Sen Iğdır İl Temsilciliği'nde bulunan Hun, 2017 yılında KHK ile ihraç edildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2023-05-15 14:52:16

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