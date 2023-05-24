Türk, Azerbaycanlı ve İranlı 85 bisikletli, dostluk için pedal çevirdi



IĞDIR, (DHA)TÜRK, İran ve Azerbaycan arasında dostluk köprüsü kurulması amacıyla 3 yıl önce başlatılan bisikletli tur devam ediyor. İran'ın çeşitli kentlerinden gelen kadın-erkek 80 bisikletliye Iğdır ve Nahçivan'dan katılan 5 bisikletli, dostluk için pedal çevirerek Ağrı Dağı'nın çevresini turladı. Ağrı Dağı'nın etrafındaki Doğubayazıt ve Iğdır ile Aralık ve Tuzluca ilçelerini gezen bisikletliler dostluk mesajları verdi.

Türkiye, Azerbaycan ve İran arasında dostluk köprüsü kurmak amacıyla 3 yıl önce '1 gün 3 ülke' sloganıyla bisikletli tur etkinliği düzenlendi. Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan gelen bisikletliler, etkinlikte Ağrı Dağı'nın etrafını turladı. Her yıl mayıs ayında belirledikleri bir günde Türkiye'ye gelen bisikletliler, bu yıl 3'üncü kez buluştu. İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile İran Tebriz Saedan Bisiklet ve Dağcılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik için Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'yi giriş yapan bisikletliler, Doğubayazıt'ı gezdikten sonra Iğdır'a ulaştı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın 100 kilometreye yaklaşan çevresindeki Aralık, Tuzluca ilçelerini gezen bisikletliler, daha sonra Melekli beldesine gitti. Ata Ocağı'nda mola veren bisikletlilere İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi, etkinlik anısına madalya ve teşekkür belgesi verdi.

Tebriz Saedan Bisiklet ve Dağcılık Kulübü Başkanı Ali Mirze, İran'ın çeşitli kentlerinden gelen 80 bisikletliyle yola çıktıklarını söyledi. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra bölgeyi gezerek Ağrı Dağı'nın etrafında tur attıklarını belirten Mirze, gezilerinin zevkli geçtiğini, bu etkinliğin her yıl gerçekleştirileceğini ifade etti.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ümit Sönmez de 3 yıl önce 3 ülke arasındaki dostluğu sağlamak amacıyla başladıkları etkinliğin devam ettiğini belirtti. 3 yıl önce Nahçıvan üzerinden Tebriz'e gittiklerini anlatan Sönmez, "Dostluk köprüsü adını verdiğimiz bu rota şimdi İranlı bisikletçiler tarafından pedallanıyor. Geçen yıl İran'dan 40 bisikletliyi kentimizde ağırladık. Bu yıl bu sayı iki kat artarak 80'e ulaştı. İlerleyen zamanlarda iki grup halinde organize edeceğiz. Bu etkinliğe bu kadar ilgi olması bizi mutlu etti" diye konuştu.

Tebriz´den yaklaşık 360 kilometre pedal çevirerek Iğdır'a gelen İranlı bisikletliler de gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Bir süre Iğdır ve ilçelerini pedallayan sporcular daha sonra ülkelerine geri döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez DHA

2023-05-24 09:44:18



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