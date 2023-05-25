Tartıştığı kiracısını boğazından vuran iş yeri sahibi tutuklandı



Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR''da fırın işleten Metin İlman´ı (40), kira tartışmasında tabancayla boğazından vuran iş yeri sahibi Cem Kutay Karasu (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karasu, ifadesinde merdivene ayağı takılınca elindeki silahın ateş aldığını öne sürdü.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. Cem Kutay Karasu, sahibi olduğu fırını işleten evli ve 3 çocuk babası Metin İlman´a 50 bin lira olan kirayı, 90 bin liraya çıkardığını söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi Cem Kutay Karasu, belindeki tabancayla kiracısını boğazından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Metin İlman, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Cem Kutay Karasu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Cem Kutay Karasu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlman'ın yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Tutuklanan Cem Kutay Karasu ifadesinde, iş yerine kardeşiyle ortak olduklarını belirterek Metin İlman´ın üzerine geldiğini, merdivenin basamağına ayağına takılınca da elindeki silahın ateş aldığını öne sürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2023-05-25 17:38:13



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