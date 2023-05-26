Yemeklerin tanıtımı öncesi nazarı önlemek için üzerlik otu yakarak tuz mağarasını tütsülediler



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, tuz mağarasında düzenlenen yöresel yemeklerin tanıtımı öncesi kadınlar, nazarı önlemek için üzerklik otu yakarak davetlileri tütsüledi.

Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, yöresel yemeklerin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi. Tuzluca ilçesindeki, Tuz Terapi Merkezi adı verilen Tuz Mağarası'nda, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' temalı etkinliğe, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, Kültür ve Turizm İl Müdürü Nebi Işık ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Iğdırlı kadınlar, yumurtalı taş köfte, üzümlü pilav, bozbaş, umaç aşı, ekşili pilav, yoğurt çorbası, ayran aşı, hedik, hamur işi ürünler ile gül ve patlıcan reçeli gibi yöresel yemekler, hazırlayarak, kurdukları stantlarda tanıttı. Davetliler, stantları gezerek, kadınlardan yöresel yemekler hakkında bilgi aldı.

'YÖREMİZE AİT BİR GELENEK'

Kadınlar nazarı önlemek için üzerklik otu yakıp, yemeklerin bulunduğu alanı ve davetlilerin oturduğu tuz mağarasını tütsüledi. Üzerlik otuyla katılımcıların bulunduğu alanı tütsüleyen Elif Turan, "Üzerklik otu yakıyoruz. Yöremize ait bir gelenek. Nazar değmesin diye kullanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü Nebi Işık, Türk Mutfağı Haftası nedeniyle etkinliğin düzenlendiğini söyledi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2023-05-26 11:44:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.