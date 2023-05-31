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Motosikletle sulama kanalına uçan 2 gençten 1'i kurtarıldı, 1'i boğuldu

DHA

Motosikletle sulama kanalına uçan 2 gençten 1'i kurtarıldı, 1'i boğuldu


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin sulama kanalına uçtuğu kazada Erdal Akan (19) kurtarıldı, Bilal Kaya'nın (19) ise cansız bedenine ulaşıldı. 
Kaza, saat 19.30 sıralarında Iğdır merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Özdemir köyü yakınlarında meydana geldi. Özdemir köyünden Iğdır´a gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosikletteki Erdal Akan ile Bilal Kaya, köprüden geçerken sulama kanalına düştü. Olayı gören araç sürücüleri, Erdal Akan´ı kısa sürede sudan çıkararak hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek aramakurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Bilal Kaya´nın cansız bedenine ulaştı. Bilal Kaya´nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Sulama kanalından yaralı olarak kurtarılan Erdal Akan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2023-05-31 21:21:24

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