Iğdır'da yayla gerginliği, jandarma önlem aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da yayla gerginliği, jandarma önlem aldı

DHA

Iğdır'da yayla gerginliği, jandarma önlem aldı


IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köylüleri, geçen yıl mahkemenin kendilerine ait olduğuna karar verdiği yaylaya giderken davalık oldukları Abbasgöl köyü girişinde jandarma tarafından durduruldu. Olumsuz bir durum yaşanmaması için önlem alan jandarma, geçişe izin vermedi. Karabulak köylüleri, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki olayın bir benzerinin yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi.
Tuzluca ilçesine bağlı 60 haneli, 350 nüfuslu Karabulak ve Abbasgöl köyleri arasında uzun yıllar devam eden Hırtik Yaylası arazisine yönelik tartışma 3 yıl önce yargıya taşındı. Mahkeme, geçen yıl aralık ayında 5 bin dekarlık yaylanın, Karabulak köyüne ait olduğuna karar verdi.
Yayla zamanı geldiği için bugün sabah saatlerine Karabulak köylüleri yaylaya gitmek üzere yola çıktı. Ancak jandarma ekipleri, gidiş güzergahında bulunan Abbasgöl köyü girişinde, yaylaya çıkanları durdurdu. İçerisinde birçok kadın ve çocuğun bulunduğu araçlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Jandarma, Karabulak ve Abbasgöl halkı arasında herhangi bir gerginlik yaşanmaması için yaylaya çıkışa izin vermedi.
Devletten yardım beklediklerini söyleyen Karabulak köyünün Muhtarı Süleyman Atar, "Yaylaya çıktığımız takdirde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan katliamı yaşayabiliriz. O olayların, burada da yaşanabileceğinden endişe ediyoruz. Köydeki 4 bin koyunu araçlarımıza yükleyip konvoy halinde yaylamıza gitmek için yola çıktık. Ancak jandarma yayla yolunun geçtiği, Abbasgöl köyü girişinde bizi durdurdu. Perişan olduk. Abbasgöl köylüleri iddiaya göre orada pusu kurmuşlar. Biz besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Yaylamıza gitmek zorundayız" diye konuştu.
Karabulak köylülerinin Abbasgöl köyü girişinde bekleyişleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez DHA
2023-06-19 17:18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da yiyecek arayan domuz sürüsü fotokapana yansıdı
YEREL HABERLER Iğdır'da yiyecek arayan domuz sürüsü fotokapana ...
Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Yağışlarla yeşillenen Aras Dağları doğa tutkunlarını ...
Sınır hattındaki otlaklar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminde değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Sınır hattındaki otlaklar büyükbaş ve küçükbaş hayvan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.