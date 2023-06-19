Iğdır'da yayla gerginliği, jandarma önlem aldı



IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köylüleri, geçen yıl mahkemenin kendilerine ait olduğuna karar verdiği yaylaya giderken davalık oldukları Abbasgöl köyü girişinde jandarma tarafından durduruldu. Olumsuz bir durum yaşanmaması için önlem alan jandarma, geçişe izin vermedi. Karabulak köylüleri, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki olayın bir benzerinin yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi.

Tuzluca ilçesine bağlı 60 haneli, 350 nüfuslu Karabulak ve Abbasgöl köyleri arasında uzun yıllar devam eden Hırtik Yaylası arazisine yönelik tartışma 3 yıl önce yargıya taşındı. Mahkeme, geçen yıl aralık ayında 5 bin dekarlık yaylanın, Karabulak köyüne ait olduğuna karar verdi.

Yayla zamanı geldiği için bugün sabah saatlerine Karabulak köylüleri yaylaya gitmek üzere yola çıktı. Ancak jandarma ekipleri, gidiş güzergahında bulunan Abbasgöl köyü girişinde, yaylaya çıkanları durdurdu. İçerisinde birçok kadın ve çocuğun bulunduğu araçlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Jandarma, Karabulak ve Abbasgöl halkı arasında herhangi bir gerginlik yaşanmaması için yaylaya çıkışa izin vermedi.

Devletten yardım beklediklerini söyleyen Karabulak köyünün Muhtarı Süleyman Atar, "Yaylaya çıktığımız takdirde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan katliamı yaşayabiliriz. O olayların, burada da yaşanabileceğinden endişe ediyoruz. Köydeki 4 bin koyunu araçlarımıza yükleyip konvoy halinde yaylamıza gitmek için yola çıktık. Ancak jandarma yayla yolunun geçtiği, Abbasgöl köyü girişinde bizi durdurdu. Perişan olduk. Abbasgöl köylüleri iddiaya göre orada pusu kurmuşlar. Biz besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Yaylamıza gitmek zorundayız" diye konuştu.

Karabulak köylülerinin Abbasgöl köyü girişinde bekleyişleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez DHA

2023-06-19 17:18:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.