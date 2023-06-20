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Iğdır'da 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı, 13'ü tutuklu 53 sanıklı dava başladı

DHA

Iğdır'da 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı, 13'ü tutuklu 53 sanıklı dava başladı


IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili dava başladı. 13 tutuklu, 9'u firari toplam 53 sanıklı davanın ilk günü sanık, şüpheli ve olayla ilgili bilgi sahiplerinin ifadesi alınırken, kavga ile ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler de dosyaya girdi. Mahkemede tutuksuz sanık Mahmut Çekim tarafından tehdit edilen Avukat Kerim Bahadır Şeker, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde geçen yıl 13 Temmuz'da husumet yüzünden köy meydanında kavga çıktı. Birbirleriyle akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında yaşanan taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Tuzluca ile Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde, tabanca ile vurulan Suat Çekim (35) ise Erzurum'daki Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çekim, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma kavgaya karıştığı belirlenen 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü 'Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan 9 kişi hakkında ise tutuklama kararı çıkarıldı.
DURUŞMA SALONUNDA AVUKAT SANIK TARAFINDAN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ
Bugün, Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşmaya, 13'ü tutuklu toplam 53 sanık ve avukatları katıldı. İlk gün tüm tutuklu, sanık ve şüphelilerin ifadeleri alındı. Duruşmaya, Çekim ailesinden 4 kişinin avukatı olarak katılan İstanbul Barosu avukatlarından Kerim Bahadır Şeker, olayda ölen Suat Çekim'in ağabeyi Mahmut Çekim tarafından tehdit edildi. Avukat Şeker duruşma salonundan çıkarak, polis merkezine şikâyette bulundu.
Polis merkezinden çıkarak DHA'ya açıklamalarda bulunan Şeker, "Duruşma salonunda olayla ilgili sanıklara çapraz sorgu gerçekleştirdim. Bu sorguda çelişkili beyanların altını çizdiğimden ötürü karşı tarafın tehditleri ile karşı karşıya kaldım. Mahkeme salonunda sorularımdan rahatsız olan Mahmut Çekim, duruşma salonunda oturduğum esnada kulağıma eğilerek, 'Seni dışarıda görmeyeyim. Kürsüyü bana göstererek yarın sakın bana burada soru falan sormaya kalkma. Gördüğüm yerde seni fena bozarım' şeklinde sözler sarf etti. Sonra parmağını da sallayarak beni ölümle tehdit ederek duruşma salonundan ayrıldı. Bunlar mahkeme salonundaki kameralar tarafından da kaydedilmiştir. Ölümle tehdit eden şahıs hakkında uzaklaştırma kararı istedim ve kendisi hakkında davacı oldum. Tosun ve Çekim ailesi olarak sürdürülen davada, Tosun ailesinde Çekim soyadını taşıyan sanıklarda bulunmakta" diye konuştu.
Duruşmaya yarın avukatların savunmalarını yapmaları amacıyla ara verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez IĞDIR, (DHA)-
2023-06-20 22:56:00

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