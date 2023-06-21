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Iğdır'daki 53 sanıklı cinayet davasında 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

DHA

Iğdır'daki 53 sanıklı cinayet davasında 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi


IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı 53 sanıklı cinayet davasında 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukat Kerim Bahadır Şeker'in reddi hakim talebi ise ikinci ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Tuzluca ilçesi Abbasgöl köyünde geçen yıl 13 Temmuz'da, birbiriyle akraba olan husumetli Çekim ve Tosun aileleri arasında köy meydanında kavga çıktı. Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Tuzluca ile Iğdır'daki devlet hastanelerine, tabancayla vurulan ve durumu ağır olan Suat Çekim (35) ise Erzurum'daki Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekim, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karıştığı belirlenen 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u 'Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.
Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma pazartesi günü başladı ve bugün akşam saatlerinde sona erdi. Duruşmaya, 9'u tutuklu toplam 53 sanık ve avukatları katıldı. İlk gün tüm tutuklu, sanık ve şüphelilerin ifadeleri alındı ve akşam saatlerinde ara verildi. Bugün sabah yeniden başlayan duruşmada, ifadeler tamamlandı ve avukatlar savunma yaptı. Duruşmaya, Çekim ailesinden 4 kişinin avukatı olarak katılan İstanbul Barosu avukatlarından Kerim Bahadır Şeker, reddi hakim talebinde bulundu.
Bugün akşam saatlerinde sona eren duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve müşteki sanıklar Ahmet Çekim, Yavuz Çekim, Mehmet Sadık Çekim ve Murat Çekim müdafi Avukat Kerim Bahadır Şeker'in, Mahkeme Başkanının yönetiminden ötürü reddi hakim talebinin usulüne uygun olarak yapılmadığı kabul edilerek mahkemenin herhangi bir işlem yapılmaksızın dilekçenin Iğdır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Duruşma 5 Eylül'e erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez IĞDIR, (DHA)-
2023-06-21 21:32:51

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